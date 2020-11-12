RTÜK bile engel olamadı! Ahlaksız dizide skandal sahne
Ahlaksızlığın alenen işlendiği Sadakatsiz adlı dizisinde RTÜK’ün verdiği cezaya rağmen tanıtımlarında yer alan rezalet sahne ekranlara taşındı. Yaşanan skandal RTÜK’ün verdiği cezaların ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha gösterdi.
Kanal D'de yayınlanan ve aile yapısını temelden sarsan skandal konusuyla büyük tepki çeken “Sadakatsiz” adlı dizi gelen tüm tepkilere ve RTÜK’ün ceza kesmesine rağmen tanıtımında yer verdiği skandal sahneyi, dün akşamki 6. Bölümde ekranlara getirdi.
Dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve büyük tepkileri de beraberinde getiren karısının kendisini aldatan kocasından intikam aldığı sözde intikam sahnesi, 6. son bölümde yayınlandı.
Dizinin yapımcılarının gelen tepkileri gözardı ederek ahlaksız sahneyi ekranlara taşıması RTÜK’ün verdiği cezaların yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
RTÜK'ün "Sadakatsiz" dizisine yönelik Kanal D'ye verdiği para cezasında, "evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterilmesi" gerekçe göstermişti.