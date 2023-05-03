RTÜK Başkanlığı’ndan AB fonlu Ankara Gazeteciler Cemiyeti’ne tokat üstüne tokat!

“Çarpıtma, yalan ve iftiralarla dolu fonlu raporlara cevap vermekten yorulmayacağız” ifadeleriyle başlayan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle bir rapor hazırlamıştır. Bahse konu 2022 yılı Medya İzleme Raporu, ülkemizin gelişen demokrasisini görmezden gelerek Türkiye’yi batıya şikâyet etme mekanizması olarak dikkat çekmektedir. Rapordaki ‘RTÜK cezaları siyasi silah olarak kullanıldı’ iddiası tam bir Kanun tanımazlıktır. RTÜK, aldığı kararları TBMM’de seçilerek görev yapan bağımsız Üyelerden oluşan Üst Kurul kararıyla verir. Yaptırım kararları, kendilerini inandırmaya çalıştıkları şekilde eleştirel yayın yapanlara değil, Yasanın 8. Maddesindeki yayıncılık ilkelerini İHLAL EDEN yayıncılara verilmiştir. Belli kesimlerin bir süredir RTÜK’e yönelik planlı bir şekilde yürüttüğü karalama kampanyasında çarpıtma ve manipülasyon girişimlerinin devam ettiğini ibretle izliyoruz. Anayasal bir kurum olan RTÜK’te görev yapan Üyelerin iradesiyle alınan kararları suç işlemek olarak gören zihniyet, haksız itham ve iftiralarla asıl kendisi suç işlemektedir. Üst Kurul Üyelerimizi hedef gösteren art niyetli tavra karşı gereken yasal girişimlerde bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”