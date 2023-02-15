RTÜK Başkanı Şahin: SKAAS ekranımız gösteriyor ki Türkiye Tek Yürek!

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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi ülkemizi yasa boğdu.

Depremzede vatandaşlarımız için, Akit TV'nin de aralarında olduğu birçok televizyon kanalı, "Türkiye Tek Yürek" adı ile ortak canlı yayın düzenliyor.

RTÜK Başkanı Şahin, devam eden ortak canlı yayına ilişkin paylaşımda bulundu.

Şahin, "RTÜK’teki çoklu SKAAS ekranımız gösteriyor ki Türkiye Tek Yürek. Duyarlı medyamıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ortak canlı yayın devam ediyor." dedi.