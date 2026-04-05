  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten şampiyon Çanakkalespor'a tebrik! "Namağlup şampiyonluk gururumuzdur!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig'i rakiplerine boyun eğmeden, namağlup şampiyon olarak tamamlayan Çanakkalespor için bir tebrik mesajı yayımladı. Çanakkale'nin evladı olarak bilinen Daniş, yeşil sahalardaki bu tarihi başarıyı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig'i namağlup tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Çanakkalespor'u tebrik etti.

Mehmet Daniş, yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin köklü mücadele ruhunun bu kez yeşil sahalara yansıdığını, elde edilen başarının sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda bir inancın ve kararlılığın göstergesi olduğunu belirtti.

Namağlup gelen şampiyonlukla birlikte Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Çanakkalespor'un yeni yolculuğuna güçlü bir adım attığını belirten Daniş, şunları kaydetti:

"Değerli Çanakkalespor camiası, ruhundaki mücadele azmini her alanda olduğu gibi yeşil sahalarda da en güzel şekilde sergilemiştir. Çanakkalespor'umuzu Süper Amatör Lig'de elde ettiği namağlup şampiyonluğu ve Bölgesel Amatör Lig'e yükselişi için en kalbi duygularımla kutluyorum."

Daniş, açıklamasında Çanakkalespor Kulüp Başkanı Halit Kubilay Fırat başta olmak üzere teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, "Bir Çanakkale sevdalısı olarak kalbim her zaman sizlerle. Yolunuz açık, başarınız daim olsun." ifadesini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23