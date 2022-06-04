Röportaj değil sanki skeç! Abdüllatif Şener güldürdükçe güldürdü

Eski Maliye ve Devlet Bakanı olan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, yıllardır seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarılı bir ana muhalefet partisi lideri olduğunu ve siyasetin gidişatını iyi okuduğunu savundu. Şener, “Süreç devam ediyor, seçimler ne zaman önümüze gelecek kesin tarih verilmiyor ama adayların ortaya çıkacağı bir ortamda Sayın Genel Başkanımız adaylığını ilan ettiğinde veya Millet İttifakı onun adaylığını ilan ettiğinde şundan herkesi emin olsun ki mutlak surette kazanacağı bir seçime giriyor demektir” diye konuştu.

Şener iktidarın yaptığı yanlışların giderek arttığını ileri sürerek; “Bir siyasetçi sonunun geldiğini anlayınca çok hata yapar; politikacıları yasaklamanın sandıkta oyu azaltmadığını da Erdoğan iyi bilir” ifadelerini kullandı.

Sözcü’den Ruhat Mengi’nin sorularını cevaplayan Şener, CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalarla ilgili şunları kaydetti:

“İstanbul'u almış olan isimleri önümüzdeki seçimlerde siyasetin dışında tutacağız anlamına gelen bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Ancak, yargı eliyle siyasete yön vermeye çalışmak her dönemde ters tepmiştir, bakın defalarca Refah Partisi, Fazilet Partisi kapatıldı ama sonunda daha kötü sonuçlar ortaya çıktı, ‘kötü sonuç’ derken kapatma niyetinde olanlar için söylüyorum. Bunu en yakından bilen kişinin Erdoğan olması lazım ama buna rağmen bu yolu tekrar etmeye kalkışması önümüzdeki seçimler açısından kendisine hiçbir yarar sağlamayacaktır ve sonunun geldiği anlaşılmaktadır. Siyasetçi, sonunun geldiğini anlamaya başlayınca çok hatalar yapar, 40 kere denenmiş şeyleri denemeye kalkar, şu anda ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu süreçleri kendisi açısından da yanlış yönettiğini ve bundan sonuç alamayacağını, işlerin ters tepeceğini düşünüyorum.”

Şener, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına ilişkin söylemler hakkında da şöyle dedi:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başarılı bir ana muhalefet partisi genel başkanıdır, siyasetin gidişini gayet iyi okumaktadır, bununla ilgili yapılabilecek en cesur girişimleri yapmakta, adımları atmaktadır ve başarılı bir şekilde bu süreci yönetmektedir. Şimdi önümüzdeki seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı kim olabilir dediğinizde en önde tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi vardır, bu tartışılmaktadır ama ben şundan mutlak surette eminim, süreç devam ediyor, seçimler ne zaman önümüze gelecek kesin tarih verilmiyor ama adayların ortaya çıkacağı bir ortamda Sayın Genel Başkanımız adaylığını ilan ettiğinde veya Millet İttifakı onun adaylığını ilan ettiğinde şundan herkes emin olsun ki mutlak surette kazanacağı bir seçime giriyor demektir.”

“Sayın Erdoğan şu anda cumhurbaşkanı aday adayı bile değildir, eğer yüreği yetiyorsa ‘Ben adayım’ desin, ilan etsin ve bu sözünden seçim gününe kadar vazgeçmesin” diyen Şener, CHP’ye yönelik “terör örgütünün ağzıyla konuşuyor” söylemlerine de şöyle tepki gösterdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Teröre ve terör örgütlerine topyekun karşı bir partiyiz, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle bağlantılı olarak itham etmeye kalkmasın.”