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Ronaldo'nun yeni takımı

Real Madrid, Ronaldo'nun Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 20:10
Ronaldo'nun yeni takımı

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

'REAL MADRİD SENİN HER ZAMAN EVİN OLACAK'

Yapılan açıklamada, Ronaldo'ya kulüpte şimdiye kadar yaptıklarından ötürü teşekkür edilirken, "9 yıl boyunca elde edilen zaferlerin ötesinde, Cristiano Ronaldo çalışma, sorumluluk, yetenek ve gelişim için bir örnek olmuştur. Real Madrid formasıyla 4 altın top, 2 en iyi oyucu ve 3 altın ayakkabı kazandı. Real Madrid Cristiano Ronaldo için her zaman büyük sembollerinden biri olacak ve gelecek nesiller için eşsiz bir referans olacaktır. Real Madrid her zaman senin evin olacak" denildi. 

105 MİLYON EURO

İspanyol basını, Juventus'un Real Madrid'e 105 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

33 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Juventus'tan yıllık net 30 milyon euro maaş alacak.

Juventus, Cristiano Ronaldo transferini böyle duyurdu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:10
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