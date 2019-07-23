0553 313 94 23

Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme!

2009 yılında otelde bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağı açıklandı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:00
Ronaldo'nun tecavüz davasında flaş gelişme!

2009 yılında otelde bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ceza almayacağı açıklandı.

Las Vegas Savcılığı, tecavüz iddiasıyla suçlanan Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.

ABD savcıları, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlanmasından sonra suçlanmayacağını belirtti.

Neler yaşanmıştı?

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu, 13 Haziran 2009'da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak dava açmış 325 bin dolarlık gizlilik anlaşmasıyla dava kapanmıştı.

Eylül 2018'de dava yeniden açıldı. Dava dilekçesinde yer alan iddiaya göre Ronaldo, barda tanıştığı Mayorga'yı Las Vegas manzarasına sahip otel odasına davet etti. Daha sonra Mayorga'yı zorla yatak odasına götüren Ronaldo, davalıya cinsel saldırıda bulundu. Mayorga, cinsel saldırıya direnirken, çığlık atarak Ronaldo'dan durmasını istedi. Ronaldo'nun tecavüz olayının ardından özür dilediği belirtilen dilekçede, Portekizli yıldızın "Normalde centilmen bir erkeğimdir" dediği yazıldı.

İtalya Seri A takımlarından Juventus'un formasını giyen futbolcu, Mayorga tarafından ortaya atılan tecavüz iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

33 yaşındaki Futbolcu, "Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum" şeklinde konuşmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:00
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Las Vegas Savcılığı
  3. ABD
  4. Juventus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
    1. Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi..
    2. Fatma Şahin’den "24 Temmuz Basın..
    3. Yemek deyip geçmeyin
    4. Daimler ve Bosch’un "otomatik vale..
    5. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    6. İşçiler neye uğradığına şaşırdı!..
    7. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    8. İngiltere, Mali'ye asker gönderiyor
    9. Günün ilk yarısında şehir..
    10. Çin'den ABD'ye "Hong Kong'dan kara..
    11. Borsada günün ilk yarısı (2)
    12. Borsada günün ilk yarısı (1)
    13. Gazze’de kanalizasyon suları Akdeniz’i..
    14. Puslu buldu, jandarma yakaladı
    15. Mektebim Okulları'ndan tüm..
    16. GÜNCELLEME - Elazığ merkezli silah..
    17. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
    18. Ön kuluçka programı başladı
    19. Orman yangınlarına yerli koruma
    20. İnderesi Tabiat Parkının ilk etabı..
    21. GAÜN tercihin gözdesi
    22. Başkan Dağdelen: “Vatandaşlarımızın..
    23. Cenk Koray kabri başında anıldı
    24. Ateşlenen çocuğunuz için panik yapmayın
    25. Binali Yıldırım: "ABD ile inişli..
    26. Libyalı hasta obezite cerrahisiyle..
    27. İl Genel Meclis Başkanı Yıldız ve..
    28. "KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    29. Jotun boya Van’da tanıtıldı
    30. Başkan Öz’den 23 Temmuz mesajı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar