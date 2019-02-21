Ronaldo'dan Atletico Madrid'e olay sözler: Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım siz ise sıfır
Juventus'u dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, dün oynanan Atletico Madrid mağlubiyetinin ardından ses getirecek harekete imza attı.21 Şubat 2019 Perşembe 13:52
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlatarak İspanyol basın mensuplarıyla alay etti.
Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.
Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.
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