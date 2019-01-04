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Ronaldo yeni yıla ödülle başladı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2019 Küresel Futbol Ödülleri'nde üst üste üçüncü kez yılın oyuncusu seçildi

04 Ocak 2019 Cuma 12:25
Ronaldo yeni yıla ödülle başladı


ANKARA (AA) - 2019 Küresel Futbol Ödülleri'nde (Globe Soccer Awards) en iyi oyuncu ödülünü, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo kazandı.

Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde Atletico Madridli Antoine Griezmann ve Paris Saint-Germainli Kylian Mbappe'yi geçen Portekizli yıldız, en iyi oyuncu kategorisinde üst üste üçüncü kez zirvede yer aldı.

"Taraftarın seçimi" kategorisinde de ödüle layık görülen Ronaldo, tören sonunda yaptığı konuşmada, "Yeni yıla bundan daha iyi giremezdim. Gösterilen yoğun ilgi ve ödüller nedeniyle herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda, yılın teknik direktörü ödülünü son dünya şampiyonu Fransa'yı çalıştıran Didier Deschamps alırken, kariyer ödülü ise Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'ya verildi.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:25
  1. 2019 Küresel Futbol Ödülleri
  2. Cristiano Ronaldo
  3. en iyi oyuncu
  4. Juventus

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