Ronaldo tutuklanmasın diye bakın ne yaptılar
Serie A ekiplerinden Juventus, dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun tutuklanmamasına karşı kritik bir önlem aldı.21 Mart 2019 Perşembe 16:41
Juventus, Cristiano Ronaldo'nun tutuklanma ihtimaline karşı önlem aldı.
Serie A'da üst üste 8'inci şampiyonluğuna koşan Juventus, Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun tutuklanma riski nedeniyle önümüzdeki yaz katılacağı International Champions Cup'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmemesini talep etti.
Serie A'da üst üste 8'inci şampiyonluğuna koşan Juventus'un, Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'yu korumak adına çok konuşulacak bir talepte bulunduğu öne sürüldü.
"Turnuvayı iptal edin"
New York Times'ın okuyucularla paylaştığı habere göre İtalyan devi, tecavüz suçlamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ronaldo'nun tutuklanma tehlikesine karşı bu yaz katılacağı International Champions Cup'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenmemesini istedi.
2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Kathryn Mayorga adındaki bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen 33 yaşındaki futbolcu, konunun kapanması için 375 bin dolarlık sus payı ödediğini kabul etmişti. Ancak Mayorga konuyu geçtiğimiz aylarda yargıya taşımıştı.
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