Romwe Shein Türkiye’ye ürün gönderiyor mu? | Günümüzde internetten alışveriş yapmak bir hayli popüler hale geldi. Özellikle pandemi sürecinde giyimden, gıdaya online alışverişin ulaştığı kişi sayısı bir hayli arttı. Yurt içindeki giyim, aksesuar, parfümeri mağazalarının neredeyse hepsinin internet siteleri ve uygulamaları bulunuyor. Ancak pek çok kişi hem farklı hem de kaliteli ürünler satın almak için yabancı sitelere de göz atıyor. Yurt dışı merkezli online alışveriş sitelerinden bazıları ülkemize de gönderim yapabiliyor. Romwe Shein söz konusu online mağazalardan biri. Türkiye'de Romwe ve Shein mağazalarının şubeleri yok. İki markanın da ABD, İspanya, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya, Avustralya ve Orta Doğu'da pek çok şubesi bulunuyor. Romwe Shein mağazalarından alışveriş yapmak isteyenler Türkiye'ye gönderi olup olmadığını inceliyor. Romwe Shein Türkiye'ye ürün gönderiyor mu?

Romwe Shein Türkiye'ye ürün gönderiyor mu?

Romwe ve Shein mağazaları Çinli bir iş adamına ait iki ayrı mağaza. Söz konusu iki markanın pek çok ülkede 200’den fazla mağazası var. Ayrıca bu markalar online alışveriş pazarında da geniş bir ağa sahip. Romwe Shein mağazası bulunmayan ülkelere de gönderi yapıyor. Romwe Shein Türkiye’ye paket gönderiyor mu? Türkiye’de Romwe Shein mağazaları bulunmuyor. Ancak internet üzerinden yaptığınız alışverişler Türkiye’ye gönderiliyor. Ancak Romwe Shein’dan online alışveriş yapmak istiyorsanız; doğru internet sitesine göz attığınıza emin olmalısınız. Romwe mağazalarının ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya gibi ülkelerde şubeleri var. Söz konusu ülkelere hizmet veren internet siteleri ise birbirinden farklı. Örneğin us.romwe.com ABD'de satış yapıyor. it.romwe.com ise İtalya'da hizmet veriyor. Romwe Shein internet sitelerinden alışveriş yapacaksanız; Türkiye'ye en yakın ülkede hizmet verdiği internet sitesine göz atmanız uygun olacaktır.

Romwe Shein nasıl alışveriş yapılır?

Romwe Shein markalarının internet sitesine giriş yaptığınızda onlarca kategoride yüzlerce ürüne ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünü sepete atın. Daha sonra sepete gidin. Alışverişinizi onaylamak için siteye üye olmanız gerekiyor. Üye olma işlemi yerine Facebook ya da Google hesaplarınızla da siteye giriş yapabiliyorsunuz. Adres bilgisini kontrol ettikten sonra kredi kartıyla online ödeme yapabilirsiniz. Ancak bu aşamada kargonun doğru şekilde teslim edilmesi için adresi doğru yazdığınızdan emin olmalısınız.

Romwe Shein kaç günde ürünleri gönderiyor?

Romwe Shein internet sitelerinden yapacağınız alışverişlerin Türkiye’ye gelmesi zaman alacaktır. Öncelikle ürünler mağaza tarafından tedarik edilecek. Sonrasında da Türkiye’ye kargonun gönderilmesi sağlanacak. Genellikle yurt dışından verilen ürünler 15 ila 30 gün içerisinde gelmiş oluyor.

Romwe Shein kargo ücreti var mı?

Türkiye’de hizmet veren internet sitelerinden olduğu gibi Romwe Shein’da da kargo ücreti uygulanıyor. Romwe Shein kargo ücreti ne kadar? Genellikle belli bir tutarın üzerinde alışverişyapanlardan kargo ücreti alınmıyor. Elbette yurt dışı gönderisi için belli miktarlarda kargo ücreti talep edebilirler.

Romwe Shein aynı marka mı? Romwe Shein fiyatları nasıl?

Romwe ve Shein aynı şirkete ait iki ayrı mağaza. Kullanıcı yorumlarına göz atıldığında Romwe’de satılan ürünlerin daha çok ve Shein’a oranla daha ekonomik olduğu belirtiliyor.