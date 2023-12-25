Romanya’da fabrikayı açtı! Türkiye’de satıyor

Ford'un Avrupa'daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, tasarım, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier'i kombi ve van gövde seçenekleriyle Türkiye’de pazara sundu.

Yeni nesil Courier'in araç mimarisi, müşteri ihtiyaçları ve beklentileri temel alınarak, Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından geliştirildi.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tasarımından üretimine kadar her aşamasında Ford Otosan imzasını taşıyan Courier'in, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ticari araç lideri pozisyonuna ulaşmalarına büyük katkı sağladığını belirterek, "Tasarım odaklı düşünce anlayışıyla geliştirdiğimiz yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier modellerimiz de segmentinde referans noktası olacak" ifadesini kullandı.

Ford Tourneo Courier 917 bin 400 TL

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Katlanabilir arka koltukları sayesinde 2,45 metreküplük bagaj hacmi sunan araçta, kombide 4+1 oturma özelliği sayesinde koltuklar kapalı değilken 5 kişilik kapasiteyle yolculuk yapılabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Transit Courier'in tekerlek kemerleri arasında 1,22 m olan 1,8 m yük uzunluğu, iki euro palet yük taşıyabiliyor. Transit Courier’de de mevcut hacim yüzde 25 artarak 2,9 m3’lük geniş bir alan sağlıyor.

Yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier, şirketin Craiova fabrikasında hattan indirdiği ilk araç unvanına sahip.

Courier serisinin tam elektrikli ve bağlantılı versiyonu da Craiova fabrikasında üretilecek ve 2024 yılında müşterilerle buluşacak. Ford Tourneo Courier 917 bin 400 TL, Transit Courier ise 787 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.