Roman Neustadter Fener'den ayrılıyor mu? | Roman Neustadter Başakşehir'e mi gidiyor?

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ile yollarını ayırması planlanan Roman Neustadter'in Başakşehir'e transfer olacağı konuşuluyor. Roman Neustadter kimdir? Roman Neustadter nereli ve kaç yaşında?

Roman Neustädter, 18 Şubat 1988 tarihinde Dnipropetrovsk, SSCB'de dünyaya geldi. Futbola 1994 senesinde Alman ekip Mainz 05'in altyapısında başlayan Neustädter, ilk profesyonel maçına ise Mainz'ın paf takımı Mainz 05 II ile çıktı. Burada 2006-09 yılları arasında toplam 65 maçta forma giyen genç oyuncu, defans mevkiinde oynaması münasebetiyle fazla gol şansı bulamamasına rağmen 18 gol atarak kulüp yöneticilerinin gözüne girdi. 2008-09 sezonunda ise a takım kadrosuna alındı ve bir sezon forma giydiği Mainz 05 a takımında 16 maça çıktı. 2009-10 sezonunda Borussia Mönchengladbach'ın paf takımında oynamaya başladı. Kısa süre sonra a takım kadrosuna alındı ve 2009-12 yılları arasında burada 59 maçta forma giydi.

2012 senesinde Almanya'nın bir başka önemli kulübü Schalke 04'e transfer oldu. 4 sezon formasını giydiği takımla 122 maçta forma şansı buldu ve 7 kez rakip ağları havalandırdı. 2016 senesinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Halen Fenerbahçe'de oynayan Neustädter, 2016 senesinden bu yana Rusya Milli Takımı forması giymektedir.