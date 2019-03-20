0553 313 94 23

Roman Neustadter Fener'den ayrılıyor mu? | Roman Neustadter Başakşehir'e mi gidiyor?

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ile yollarını ayırması planlanan Roman Neustadter'in Başakşehir'e transfer olacağı konuşuluyor. Roman Neustadter kimdir? Roman Neustadter nereli ve kaç yaşında?

20 Mart 2019 Çarşamba 14:30
Roman Neustadter Fener'den ayrılıyor mu? | Roman Neustadter Başakşehir'e mi gidiyor?

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ile yollarını ayırması planlanan Roman Neustadter'in Başakşehir'e transfer olacağı konuşuluyor. Roman Neustadter kimdir? Roman Neustadter nereli ve kaç yaşında?

Roman Neustädter, 18 Şubat 1988 tarihinde Dnipropetrovsk, SSCB'de dünyaya geldi.  Futbola 1994 senesinde Alman ekip Mainz 05'in altyapısında başlayan Neustädter, ilk profesyonel maçına ise Mainz'ın paf takımı Mainz 05 II ile çıktı. Burada 2006-09 yılları arasında toplam 65 maçta forma giyen genç oyuncu, defans mevkiinde oynaması münasebetiyle fazla gol şansı bulamamasına rağmen 18 gol atarak kulüp yöneticilerinin gözüne girdi. 2008-09 sezonunda ise a takım kadrosuna alındı ve bir sezon forma giydiği Mainz 05 a takımında 16 maça çıktı. 2009-10 sezonunda Borussia Mönchengladbach'ın paf takımında oynamaya başladı. Kısa süre sonra a takım kadrosuna alındı ve 2009-12 yılları arasında burada 59 maçta forma giydi. 

2012 senesinde Almanya'nın bir başka önemli kulübü Schalke 04'e transfer oldu. 4 sezon formasını giydiği takımla 122 maçta forma şansı buldu ve 7 kez rakip ağları havalandırdı. 2016 senesinde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer oldu. Halen Fenerbahçe'de oynayan Neustädter, 2016 senesinden bu yana Rusya Milli Takımı forması giymektedir. 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:30
  1. roman neustädter stats
  2. roman neustädter instagram
  3. peter neustädter
  4. roman neustädter alina neustädter
  5. roman neustadter nereli
  6. neustadter ekşi
  7. roman neustadter boy kilo
  8. roman neustadter yaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı
    2. Beşiktaş'a büyük şok! Zirveden..
    3. "Üniformalı hainlerin çoğu Kandil'e..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya..
    5. Soylu: Avrupa tahrik etti, Erdoğan..
    6. Bayram Malkan Avrupa üçüncüsü
    7. Büyükşehir Denizova Halı saha ve..
    8. Bakan Kasapoğlun’dan Şevval İlayda..
    9. Porto, Casillas'ın sözleşmesini uzattı
    10. Üç çocuğu ve eşyalarıyla birlikte..
    11. Porto'dan flaş Casillas kararı!..
    12. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çiçek..
    13. Google Plus kapanmasına kısa süre kaldı
    14. Tatamide Bursa imzası
    15. Başkan Büyükkılıç: "Muhsin İlyas..
    16. "20 milyar dolarlık ithal malın yerli..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    18. Gecekondudan Türkiye ikinciliğine
    19. Başkent Astana'nın ismi Nursultan..
    20. Uluslararası Sarıkamış Kupası..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin