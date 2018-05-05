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Romalı yıldızdan "Galatasaray" itirafı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan ekibi Roma'da kaptan Daniele De Rossi, Galatasaray'ı sevdiğini söyledi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:02
Romalı yıldızdan "Galatasaray" itirafı

Alt yapısından çıktığı Roma'da yıllar boyunca forma giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran De Rossi, Arjantin basınına verdiği röportajda ilgi çekici ifadeler kullandı.

34 yaşındaki İtalyan futbolcu, ''Her zaman Roma taraftarıydım ve kalbim Roma için atıyor. Boca'yı da çok severim. Ben küçükken Maradona orada oynuyordu. Kendi takımım olmasa da taraftarları ateşli takımları çok seviyorum. Galatasaray'ı da seviyorum çünkü taraftarları inanılmaz destek veriyor, takımlarına inanıyorlar'' diye konuştu.

(Sporx)

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:02
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