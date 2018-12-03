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Roma ile Inter berabere kaldı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma ile Inter maçı 2-2 berabere bitti- Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 51. dakikada şık bir gole imza attı

03 Aralık 2018 Pazartesi 00:50
Roma ile Inter berabere kaldı

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) 14. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Inter 2-2 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçta Roma'nın gollerini 51. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder ile 74. dakikada penaltıdan Aleksandar Kolarov kaydetti. Inter'de ise 34. dakikada Keita Balde ile 66. dakikada Mauro Icardi fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla ligdeki 5. beraberliğini alan Roma, puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon Serie A'da sahadan ikinci kez 1 puanla ayrılan Inter ise puanını 29'a çıkardı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 83 dakikada forma giydiği karşılaşmada ceza sahası dışından şık bir gole imza attı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, gol sayısını 4'e çıkardı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 00:50
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