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Kültür - Sanat Roma döneminden kalma kapı çivileri bulundu
Kültür - Sanat

Roma döneminden kalma kapı çivileri bulundu

Perre Antik Kentte yapılan kazılarda bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen ahşap kapıya ait sıralı çiviler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 11:17:00 -
Roma döneminden kalma kapı çivileri bulundu

Perre Antik kent Nekropol alanın doğusundaki yerleşik alanda devam eden kazılarda yeni eserler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yürütülen kazılarda Roma Dönemine ait bir mekan yapısı ortaya çıkartıldı. Mekanın Güneyinde kesme taştan yapılmış kapı eşiği bulundu. Çürüyen ve ahşap olduğu değerlendirilen kapıya ait çok sayıda çivi bulundu.

Yapılan detaylı çalışmalarda bu çivilerin insitu (orijinal) olarak korunmuş ahşap bir kapıya ait olduğu anlaşıldı. Kapının çivileri ve kilit sistemi yerinde kalmış. Bu çivilerin topuz kısmının oldukça geniş olduğunu belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Bundan dolayı bu çiviler hem kapıyı birbirine bağlamada hem de kapı süsü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çivi sıraları baz alınarak yapılan ölçümlerde kapının yaklaşık 1.80x1.20 metre ölçülerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mekanın kuzeydoğu köşesinde yuvarlak formda tandır yapısı mevcuttur” dedi.

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