THY- Euroleague
0553 313 94 23

Roma, Cengiz Ünder ile kazandı

Roma'nın, deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Cengiz Ünder, birer gol ve asistlik performans sergiledi

29 Aralık 2018 Cumartesi 19:16
Roma, Cengiz Ünder ile kazandı


ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Parma'yı 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk yarısının son hafta karşılaşmasında, Parma, Ennio TardiniStadı'nda Roma'yı konuk etti. İki takımın da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremediği ilk yarı, 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Roma, 58. dakikada Bryan Cristante'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalan Cengiz Ünder, 75. dakikada attığı golle Roma'yı 2-0 öne geçirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi. Milli futbolcu, ilk golün de asistini yaparak galibiyette başrol oynadı.

Puanını 30'a çıkaran Roma, 5'inci sıraya yükselirken, 25 puanlı Parma ise 12'nci sırada kaldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 19:16
  1. Cengiz Ünder
  2. İtalya 1. Futbol Ligi
  3. Parma
  4. Roma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Roma, Cengiz Ünder ile kazandı
    1. Roma, Cengiz Ünder ile kazandı
    2. Hakkari'de askerlerin üzerine çığ düştü
    3. Maçın ardından
    4. Çeyiz eşyaları arasında esrar..
    5. Yeni silahlar sipariş etmişlerdi.....
    6. Evini yakmaya kalkışan kadını polis..
    7. İzmir'de 109 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Lösemili çocukların yeni yıldan..
    9. Guterres'ten "dünya stres testinden..
    10. Yalova'da apartmandaki yangında 4 ev..
    11. Bebeğinize lütfen bunları yapmayın
    12. İzmir'de öldürülen çift toprağa verildi
    13. CHP'li Özel'den Binali Yıldırım..
    14. Alacak kavgasında pompalı dehşeti
    15. Milli gururumuzun silahlı versiyonu!..
    16. Merhum Tevfik İleri için anma programı..
    17. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1'i..
    18. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:
    19. Yangından kaçarken kabloya takılarak..
    20. Serdar Aziz sessizliğini bozdu: Fatih..
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!