Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurt dışıda ağır darbe vurulmaya devam ediliyor. SİHA ve İHA’ların inlerini başlarına yıktığı vatan haini teröristler bir bir etkisiz hale getirilyor. MİT’in son paketlediği terörist ise Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın oldu. Peki Rojvan Van Mehmet Aydın kimdir? Terörist Mehmet Aydın yakalandı mı?