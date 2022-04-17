Rojvan Van Mehmet Aydın kimdir? Terörist Mehmet Aydın yakalandı mı?
Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurt dışıda ağır darbe vurulmaya devam ediliyor. SİHA ve İHA’ların inlerini başlarına yıktığı vatan haini teröristler bir bir etkisiz hale getirilyor. MİT’in son paketlediği terörist ise Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın oldu. Peki Rojvan Van Mehmet Aydın kimdir? Terörist Mehmet Aydın yakalandı mı?
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan "Kahraman Aydın/Rojvan Van" kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu belirlendi. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
Rojvan Van Mehmet Aydın kimdir?
Vatan haini, terörist Mehmet Aydın'ın 2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı, bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. 2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı öğrenildi. Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirilmişti. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildir