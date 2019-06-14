0553 313 94 23

Rodallega Denizli’ye geldi

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’yı Denizli’ye getirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:27
Rodallega Denizli’ye geldi

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’yı Denizli’ye getirdi. Yıldız futbolcu ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor.


Denizlispor dış transferde önemli bir adıma hazırlanıyor. Son olarak Trabzonspor forması giyen Hugo Rodallega’nın dün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inerek özel bir araçla Denizli’ye geldiği öğrenildi. Kolombiyalı golcü ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor. Rodallega’ya yıllık 1.1 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşme teklif edildiği de konuşuluyor. Ayrıca Denizlispor’un bugün 2 futbolcuya da imza attırması bekleniyor.


33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 422 maça çıktı. Bu müsabakalarda 135 gol, 43 asist kaydeden başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Trabzonspor’da ise 16 gol, 3 asistle oynadı.


Rodallega, CBJ Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve Trabzonspor’da forma giydi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ ile mücadelede yeni bir boyut kazandı! İşkenceden de yargılanacaklar
    1. FETÖ ile mücadelede yeni bir boyut..
    2. Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin ağaç..
    3. Muharip Gazilere Milli Mücadele..
    4. Öğrencileri davul zurnayla..
    5. Vietnam’da askeri eğitim uçağı düştü:..
    6. Eğitim-İş Kırşehir Şubesi 2018-2019..
    7. Aydın MHP; “Gençlerimize destek,..
    8. Yıldız Holding’den girişimcilere fırsat
    9. "10'a yakın futbolcu alacağız"
    10. İzmit’i süsleyen şelale bakıma alındı
    11. Karaköprü’de haşere ve sivrisinek..
    12. (Özel) Kayseri Emniyeti şehidin..
    13. Başkan Deniz Köken’den üniversiteyi..
    14. YKS sınavında gürültüye geçit yok
    15. Eskişehir’de 120 bin dönüm arazi hasar..
    16. Siz, hangi ülkenin emekli amiralisiniz?
    17. TCMB'den repo ihalesi
    18. Üretim artacak işsizlik azalacak
    19. Kayseri Üniversitesi yüksek lisans..
    20. "Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa..
    21. Merada sınava, salonda şampiyonaya..
    22. Rodallega Denizli’ye geldi
    23. Basketbol final serisinde sıra 4. maçta
    24. Oyuncak tutkunları bu müzeye akın..
    25. Hak - İş’in başlattığıEmek ve Adalet..
    26. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    27. Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş..
    28. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye..
    29. Yalova Üniversitesi öğretim ve..
    30. Hafter milisleri petrol sahasına girdi
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!