Robson Reis için 1.5 milyon dolar teklif eden Galatasaray, transferi UEFA listesine yetiştirmeye gayrete ettiği gelen bilgiler arasında. Brezilya'nın Santos'un altyapısında yetişen Robson Reis, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı. Peki Robson Reis kimdir? Robson Reis nereli kaç yaşında? Robson Reis hangi takımlarda oynadı? Robson Reis kulübü hangisi? İşte Robson Reis hayatı, biyografisi.

Robson Reis kimdir, kaç yaşında?

Tam adı Robson Alves Reis olan genç oyuncu 21 May 2000 tarihinde Bahia eyaletinin üçüncü büyük şehri olan Vitoria da Conquista'da dünyaya geldi. Kariyerine VOCEM kulübünde başlayan Robson Reis Santos'un dikkatini çekerek Santos'un U20 takımında kiralık olarak forma giymeye başladı. Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı. 2020-21 sezonunda 3 maçta toplamda 188 dakika süre alan geç savunmacı skor katkısı yapamadı.

Robson, profesyonel ilk maçına 28 Şubat 2021'de çıktı ve ikinci yarıda , Santo André'ye karşı 2-2 Campeonato Paulista deplasmanında berabere kaldıkları maçta Kaiky Fernandes'in yerine oyuna girdi. Série A'daki ilk maçına 28 Ağustos'ta Flamengo karşısında evinde 0-4 mağlubiyetle başladı.