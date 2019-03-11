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Robinho'dan çok konuşulacak transfer itirafı

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Robinho, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:12
Robinho'dan çok konuşulacak transfer itirafı

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de takımının ilk golünü atan Robinho, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan deneyimli futbolcu, Santos'ta eski teknik direktörünün göreve gelmesi halinde kendisinin de Brezilya'ya geri dönerek Santos forması giyebileceğini belirtti.

"Emerson'a çok şey borçluyum"

Santos'ta eski teknik direktörü Emerson Leao'nun göreve gelmesi halinde kendisinin de ülkesine geri dönebileceğini belirten yıldız futbolcu, "Eğer eski hocam Emerson Leao, Santos'a dönerse, kariyerim bitmeden ben de Santos'a dönmek isterim. Emerson'a çok şey borçluyum. Kariyerim için önemli insanlardan biri. Şu anda Türkiye'de şampiyonluğa gidiyoruz. İnşallah şampiyon olacağım." ifadelerini kullandı.

Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:12
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye
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