Robinho Sivasspor'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hakem yönetiminden memnun olmadığını kaydeden Keleş, "Çok şey söylemek istiyorum ama ceza alırım diye söylemeyeceğim. Genel maçın kararları ile ilgili, verilen değil ama verilmeyen kararlar etkendi. Puan almak istiyorduk ama kısmet olmadı. Devreden sonra inşallah çıkışımızı devam ettireceğiz" dedi.

"Robinho'yu kesinlikle vermeyiz''

Robinho'nun takımda kalacağını belirten Keleş, "Robinho ile hiç problemimiz yok. Bir takım için bence bir armağan. Biz ondan memnunuz, o da bizden memnun. İnşallah böyle devam eder. Robinho'yu kesinlikle vermeyi düşünmüyoruz, daha fazla takviye yapıp, daha iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.