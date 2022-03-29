Rober Hatemo kimdir? Rober Hatemo aslen nereli kaç yaşında?

Rober Hatemo'nun babası Şahin Hatemo hayatını kaybetti. Babasını toprağa veren şarkıcı Rober Hatemo cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Peki Rober Hatemo kimdir? Rober Hatemo nereli kaç yaşında? Rober Hatemo gerçek ismi ne? Rober Hatemo’nun hayatı, kariyeri.

Rober Hatemo kimdir?

Rober Hatemo 25 Aralık 1974 tarihinde Çanakkale'de doğdu. Türkiye Ermenisi şarkıcı olan Rober Hatemo, "Esmer" adlı ilk albümünü 1997'de yayınladı. "Sen Farklısın" adlı ikinci albümünü 1998 yılında, "Azılı Bela" adlı üçüncü albümünü ise 2001 yılının Şubat ayında yayınladıktan sonra müziğe iki yıl ara verdi. 2003 yılının Mart ayında "Aşksız Prens" isimli dördüncü stüdyo albümünü piyasaya sürdü. En çok ses getiren albümü olarak adlandırılabilecek olan "Sihirli Değnek" adlı beşinci albümünü 22 Aralık 2006 günü Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı ve bu albümden üç video klip çekti.

Özellikle orijinali bir Yunan bestesi olan "Senden Çok Var" ile bir Arap şarkısından uyarlanan "Beyaz ve Sen", radyolarda ön plana çıkmayı başardı. Ocak 2010'da Mahrum isimli, 2 şarkılık single çalışmasını yayımladı ve bu çalışmadaki Mahrum ve Hurra çalışmaları müzik listelerinde de başarısını gösterdi. 5 yıl sonra Ocak 2015'te Sony Music'ten altıncı albümü "Pabucumun Dünyası"nı çıkardı ve bu albümden Pabucumun Dünyası ve Aşk Çarpsın şarkıları büyük başarı yakaladı. Aynı yıl Aralık ayında Dikkat isimli ilk teklisini çıkardı. 2017 yılında Doğan Music Company'den Giden Candan Gidiyor teklisini yayımladı. Ekim 2018'de Canına Okuyacağım cover şarkısını yayımlamıştır.

Rober Hatemo albümü

Esmer - 1997

Sen Farklısın - 1998

Azılı Bela - 2001

Aşksız Prens - 2003

Sihirli Değnek - 2006

Pabucumun Dünyası - 2014

EP'leri

Mahrum - 2010

Single'ları

"Dikkat" - 2015

"Giden Candan Gidiyor" - 2017

"Canına Okuyacağım" - 2018