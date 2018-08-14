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Rizespor’da hedef 53 bin forma satışı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda forma satışları için 53 bin rakamını hedefliyor.

14 Ağustos 2018 Salı 15:59
Rizespor’da hedef 53 bin forma satışı

Bu sezon yaptığı kampanyalarla taraftarına forma hediye eden Çaykur Rizespor, “Hedef 53 bin forma” kampanyasıyla forma satışlarını arttırmayı istiyor.

Yeni sezona vizyon projelerle hazırlanan Çaykur Rizespor tarafından yapılan açıklamada, “Daha güçlü Çaykur Rizespor için bir forma da sen al, yaşadığın yer yeşil ve mavi olsun! Nasıl ki Rize yeşil-mavisiz olmaz ise Rizespor da sensiz olmaz” denildi.

Formaların satışa çıktığı günden itibaren ilk on günde bin forma satışına ulaşıldığının belirtildiği açıklamada, Çayeli Belediyesi’nin de 150 yeni sezon forması satın alarak kampanyaya büyük bir destekte bulunduğu ifade edildi.

'BİZLERİ DAHA ÇOK MOTİVE EDECEKTİR'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, 53 bin forma kampanyasının desteklenmesi gereken bir fikir olduğunu belirterek “53 bin formayı taraftarımız alamazsa bile, firmalarımızın, sponsorlarımızın ve Rizespor’a gönül verenlerin formalarımızdan alıp Rizeli’ye dağıtması lazım. Bu hedef, bu ilgi bizi daha da motive eder” dedi.
Öte yandan Osman Karavin Caddesi üzerinde ve Çaykur Didi Stadı yanında bulunan AtmacaSM Mağazalarında da forma satın alan taraftarlara hediyeler devam ediyor.

53’üncü forma satışının hediye edilmesiyle başlayan ve her mağazadaki 100’üncü taraftara forma hediye edilmesiyle devam eden kampanyada kentte bulunan AtmacaSM mağazalarındaki 353. formalar taraftara hediye edildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:59
  1. Rize
  2. SÜPER LİG
  3. ÇAYKUR RİZESPOR
  4. FORMA SATIŞI

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