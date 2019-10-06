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Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman? Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...

06 Ekim 2019 Pazar 17:28
Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman? Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...

Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Rizespor Trabzonspor maçı bugün saat 19:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

4 Ekim Cuma

Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor

Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

Kasımpaşa 1-4 Konyaspor

Göztepe 4-0 Kayserispor

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

6 Ekim Pazar

Sivasspor 3-1 Ankaragücü

16.30 Beşiktaş - Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK- Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 17:28
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