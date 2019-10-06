Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman? Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman? Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar... Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Rizespor Trabzonspor maçı bugün saat 19:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Süper Lig 7. hafta maç sonuçları 4 Ekim Cuma Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor 5 Ekim Cumartesi Kasımpaşa 1-4 Konyaspor Göztepe 4-0 Kayserispor Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray 6 Ekim Pazar Sivasspor 3-1 Ankaragücü 16.30 Beşiktaş - Alanyaspor 19.00 Gaziantep FK- Başakşehir 19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

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