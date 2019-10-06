Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman? Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...06 Ekim 2019 Pazar 17:28
Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Peki, Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman? Rizespor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu nasıl? İşte detaylar...
Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Rizespor Trabzonspor maçı bugün saat 19:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig 7. hafta maç sonuçları
4 Ekim Cuma
Yeni Malatyaspor 5-1 Denizlispor
Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi
Kasımpaşa 1-4 Konyaspor
Göztepe 4-0 Kayserispor
Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray
6 Ekim Pazar
Sivasspor 3-1 Ankaragücü
16.30 Beşiktaş - Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK- Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
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