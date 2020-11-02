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Aktüel Rize'de üzerine ağaç devrilen kişi yaralandı
Aktüel

Rize'de üzerine ağaç devrilen kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:22:37 -
Rize'de üzerine ağaç devrilen kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğan köyünde, Ümit Çelik'in (39) ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrildi.

Yaralanan Çelik, 112 Acil Servisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları Çelik'i sedyeyle yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik'in bacağında kırıklar bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


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