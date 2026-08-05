Rize’de otomobilin üzerine kaya düştü: 1 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine dağdan yuvarlanan kaya parçası düştü, olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, Çamlıhemşin ilçe girişinde meydana geldi. Otomobil seyir halindeyken yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası aracın üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle kaya aracın içine girerken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı.