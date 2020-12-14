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Aktüel Rize'de korkutan yangın
Aktüel

Rize'de korkutan yangın

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde bir yangın çıktı. Yangında köyde bulunan 5 ev zarar görürken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:46:00 -
Rize'de korkutan yangın

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AA muhabirine, yangının köyde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sobadaki ateşten çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Kaymakçı, şu ana kadar 5 evin yandığını belirterek, "Yangına müdahale ediyoruz ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

Alevlere Rize, Kalkandere ve İkizdere itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

 

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