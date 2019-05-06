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Rize'de iftar saat kaçta açılacak? | Rize iftar saati akşam ezanı

Heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayı nihayet geldi. Vatandaşlarımız bugün 2019 ramazan ayının ilk orucunu tutarken, bu akşam da ilk iftarlarını açacaklar. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte yurt geneli gibi Rize'de ikamet eden vatandaşların da iftar saatine yönelik araştırmaları başladı. Peki, Rize'de ilk iftar ne zaman açılacak? Rize'de akşam ezanı saat kaçta? Rize'de ilk iftar saati ne zaman? Rize akşam ezanı 6 Mayıs 2019 Pazartesi...

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:04
Rize'de iftar saat kaçta açılacak? | Rize iftar saati akşam ezanı

Heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayı nihayet geldi. Vatandaşlarımız bugün 2019 ramazan ayının ilk orucunu tutarken, bu akşam da ilk iftarlarını açacaklar. Saatlerin ilerlemesiyle birlikte yurt geneli gibi Rize'de ikamet eden vatandaşların da iftar saatine yönelik araştırmaları başladı. Peki, Rize'de ilk iftar ne zaman açılacak? Rize'de akşam ezanı saat kaçta? Rize'de ilk iftar saati ne zaman? Rize akşam ezanı 6 Mayıs 2019 Pazartesi...

Rize'de iftar saat kaçta açılacak?

Rize'de ilk iftar 6 Mayıs 2019 Pazartesi 19.26'da açılacak.

Ramazan bayramı 2019 ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:04
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