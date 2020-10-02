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Aktüel Rize ve Artvin için "kuvvetli sağanak" uyarısı
Aktüel

Rize ve Artvin için "kuvvetli sağanak" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:08:41 -
Rize ve Artvin için "kuvvetli sağanak" uyarısı

ANKARA (AA) - Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Rize'nin başta doğu ilçeleri olmak üzere çevrelerinde ve Artvin'in kuzey ilçelerinde öğleden sonra yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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