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Ekonomi Rize Pazar Belediyesine personel alımı ne zaman? Belediye personel alımı iş başvurusu ne zaman?
Ekonomi

Rize Pazar Belediyesine personel alımı ne zaman? Belediye personel alımı iş başvurusu ne zaman?

Rize Pazar Belediyesi Başkanlığı, yayınladığı ilanda en az KPSS 60 puan ile memur, şoför, belediye trafik ve zabıta memuru alacağını açıkladı. Peki, Rize Pazar Belediyesine personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:28:00 -
Rize Pazar Belediyesine personel alımı ne zaman? Belediye personel alımı iş başvurusu ne zaman?

Rize Pazar Belediye Başkanlığı, personel alımı hakkında açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada en az 60 KPSS puan şartıyla devlet memuru alımı yapılacağı bilgisi verildi. Çeşitli meslek dallarında alım yapacağını açıklayan Rize Pazar Belediye Başkanlığı boş kadrolara memur, şoför, belediye trafik ve zabıta memuru alımı yapacağını bildirdi.

Rize Pazar Belediyesine personel alımı ne zaman?

Rize Pazar Belediyesinde çalışmak üzere, belediye trafik memuru, zabıta memuru, tahsildar, şoför ve düz memur alım başvuruları 22 Şubat'ta başlayıp 24 Şubat’ta bitiyor.

Rize Pazar Belediyesi personel alım başvuru şartları nelerdir?

1-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

2-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. g) Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

3-İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

4-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Ayrıca herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmamak.

5-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

6- Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

7-Zabıta Memuru ve Şoför kadrosuna başvuracaklar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

8-İlana başvurular tüm şehirlerden yapılabilecek. İkamet şartı yok.

Başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir?

1- Başvuru formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.pazar.bel.tr) adresinden veya Başkanlığımızdan temin edilecektir.

2- Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 21/1/2021 PERŞEMBE ÇEŞİTLİ 369 (EBYS-DİSKET) SALİH 3

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, f) Erkek adaylarda askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

 7-Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

 8-Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Zabıta memuru alımı için başvurular şahsen yapılacak. Diğer kadrolar için başvuru mail ile ya da posta yolu ile de yapılabilecek.

Başvuru formu aşağıdan alabilirsiniz…

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