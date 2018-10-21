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'Rize Kitap Günleri' kapsamında sokaklarda kitap dağıttılar

Rize'de devam eden 'Rize Kitap Günleri' etkinlikleri kapsamında yazarlar, kentteki kahvehane ve sokaklarda vatandaşlara kitap hediye etti.

21 Ekim 2018 Pazar 17:44
'Rize Kitap Günleri' kapsamında sokaklarda kitap dağıttılar

Rize'de Kitap Günleri, değişik etkinliklerle sürüyor.. Rizeli yazarlardan oluşan bir grup ellerinde kitaplarla sokaklarda dolaşıp, vatandaşlara kitap hediye etti. Yazarlar Mehmet Eli Güneş, Nazım Uzun, Ömer Yazıcı ve Mukadder Karakaş, Deniz Caddesi üzerindeki kafe ve kahvehanelere girerek ellerindeki kitapları tanıtıp vatandaşlara verdi. Yazarlar, kitap hediye ettiği genç, yaşlı onlarca kişiyi, valilik yanında kurulan 'Rize Kitap Günleri' çadırına da davet etti.

Yazar Mukadder Karakaş, güzel bir çalışmanın içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Rizeli yazarlar olarak halkımıza kitap hediye ediyoruz. Bu etkinlik bizi çok mutlu etti. Kitapların okurlarla buluşması için bu tür etkinliklerin artmasını istiyoruz" dedi.

Yazar Ömer Yazıcı, kitap fuarı ile kentte önemli bir eksikliğin tamamladığını belirterek, "Harika bir organizasyon oluyor. Bugün de Rizeli yazarlar olarak Rizelilere kitap hediye etme faaliyetinin içinde olduğumuz içinde çok mutluyuz" diye konuştu.

Yazar Nazım Uzun, kitap fuarının çok geç kalınmış bir faaliyet olduğunu kaydederek "İnsanlara nasıl faydalı olabiliriz diye düşünerek kitap dağıtmaya karar verdik. Sokaklara çıktık, inşallah devamı gelir” ifadesinde bulundu.

Kahvehanesinde kitap dağıtılmasından son derece memnun kaldığını ifade eden Hüseyin Özkan ise, Rizeli yazarlarla tanışmak açısından da güzel bir etkinlik olduğunu anlattı, dağıtılan kitaplar için de teşekkür etti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:44
  1. Rize
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  3. Sokaklarda kitap dağıttılar

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