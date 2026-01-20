Rize itfaiyesinden ‘50 kuruş’ operasyonu

Rize merkezde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, eline geçirdiği 50 kuruşluk madeni paranın orta kısmındaki sarı bölümü çıkararak kendine bir 'oyun yüzüğü' yapmak istedi. Paranın dışta kalan gümüş renkli halkasını parmağına geçiren çocuk, bir süre oynadıktan sonra metal halkayı parmağından çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı.

Küçük çocuk parmağının şişmeye başlaması üzerine durumu ailesine haber verdi. Aile fertlerinin kendi imkanlarıyla metali çıkarma girişimleri sonuçsuz kalınca, aile çocuklarını hastaneye götürdü.

HASTANEDE DE ÇIKARILAMADI

Hastane de bir çözüm olmayınca doktorlar, çocuğu Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendirdi.

İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağındaki kan dolaşımının daha fazla etkilenmemesi için hızla harekete geçti. Ekipler, çocuğun elinin zarar görmemesi için metal halkanın altına koruyucu bir aparat yerleştirdi. Ardından hassas kesici aletler kullanılarak, 50 kuruşluk madeni halka titiz bir çalışmayla kesilerek çıkarıldı.

Operasyonun ardından parmağı sıkıştıran metalden kurtulan çocuk rahat bir nefes aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, parmağında oluşan baskı nedeniyle sadece hafif bir ağrı ve kızarıklık oluştuğu öğrenildi.

Rize İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye çavuşu İsmail Karaosman, "Yüzük parmağı sıkışması sürekli başımıza gelen bir olay. Ama parmağında para sıkıştıran birini ilk kez gördük” dedi.