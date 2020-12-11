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Aktüel Rize Emniyet Müdürlüğünün eski binası yıkılıyor
Aktüel

Rize Emniyet Müdürlüğünün eski binası yıkılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:50:34 -
Rize Emniyet Müdürlüğünün eski binası yıkılıyor

RİZE (AA) - Rize'de eski emniyet müdürlüğü binasının yıkım işlemleri başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı. Eminettin Mahallesi Valilik binası yanındaki eski emniyet müdürlüğü binasının yıkımı da başladı.

Rize İl Özel İdaresinin iş makineleriyle yıkıma başladığı binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Belediye yetkilileri, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında alanda prefabrik iş yerleri kurulacağını kaydetti.

Rize Emniyet Müdürlüğü, yeni binasında 22 Haziran'da hizmet vermeye başlamıştı.


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