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Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans

- İran'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına yarışan milli güreşçi tüm maçlarını kazandı

21 Aralık 2018 Cuma 12:22
Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans


ANKARA (AA) - Grekoromen Güreş Milli Takımı sporcularından 130 kiloda Rıza Kayaalp, İran'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda çıktığı tüm maçlarını kazanmayı başardı.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, organizasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına güreşen Rıza, son dünya şampiyonasında kaybettiği Macar rakibi Sergey Semenov'u da 6-0 mağlup etti.

Milli güreşçi organizasyonda ayrıca Parsa Nazari’yi 6-0, Boban Zivanoviç’e de 9-0 üstünlük sağladı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 12:22
  1. Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası
  2. Güreş
  3. iran
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  5. Rıza Kayaalp

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