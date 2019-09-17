0553 313 94 23

Rıza Kayaalp hedefini açıkladı!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, hedefinin Olimpiyat Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

17 Eylül 2019 Salı 23:57
Rıza Kayaalp hedefini açıkladı!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Şampiyona sonrası açıklamada bulunan Kayaalp, rekor kırdığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu şampiyonanın zorlu geçeceğini biliyorduk çünkü olimpiyat kotaları da verildi. O yüzden herkes çok iyi hazırlanmış. Ama ben birbirinden zorlu rakiplerimi yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldum. Yeni bir rekor kırdığım için çok mutluyum” dedi.

"Bu günden itibaren olimpiyat şampiyonluğu için çalışacağım"

Olimpiyat şampiyonluğu için çalışmalara başlayacağını aktaran Kayaalp, “Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadım. Ama Olimpiyat şampiyonluğu yaşamadım. Olimpiyatlarda üçüncü ve ikinci oldum. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. Bu günden itibaren bunun için çalışacağım. Tokyo’da Olimpiyat şampiyonu olup ondan sonrada bir kariyer değerlendirmesi yapacağım. Vücudum el verdiği sürece bu ülkeye madalya kazandırmayı hedefliyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 23:57
  1. Rıza Kayaalp
  2. Dünya Güreş Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "PKK'yı kınama önergesini neden reddetiniz?" sorusuna Tunç Soyer'den skandal cevap: Şehit aileleri için yardım maddeleri vardı
    1. "PKK'yı kınama önergesini neden..
    2. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin..
    3. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç kaç kaç..
    4. Chelsea Valencia maçı sonucu!
    5. Chelsea Valencia maçı kaç kaç bitti?
    6. Borussia Dortmund Barcelona maçı sonucu!
    7. Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç..
    8. İspanya'da hükümet krizi! Kral duruma..
    9. Rıza Kayaalp hedefini açıkladı!
    10. Altay tankı için çarklar dönmeye başladı
    11. Fatih Terim: O müziğe bayılıyorum
    12. Trump fena bozuldu! "Görüşmek..
    13. Teröristbaşı Netanyahu büyük hüsrana..
    14. Helâllik almaktan başka yolu olmayan..
    15. Feyzioğlu'nda 90 milletvekiline davet:..
    16. ANKASAM Uzmanı Doğacan Başaran: Rusya..
    17. Kuzu mutancana nasıl yapılır?..
    18. Palu ailesine uygulanan gaslighting..
    19. Lyon Zenit maç sonucu!
    20. Lyon Zenit maçı kaç kaç bitti?
    21. Dilipak'tan sert tepki: 'Mehdi' rolü..
    22. Inter Slavia Prag maçı sonucu!
    23. Inter Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?
    24. 6 aylık bebek için mama tarifi! 6..
    25. Bomba açıklama: Rusya Türkiye ile..
    26. Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlısı..
    27. Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır?..
    28. Bu çağda bu kafa! Perinçek grubundan..
    29. Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?
    30. Beslenme çantasına neler konulmalı?..
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Erdoğan'ın 'kapıları açabiliriz' uyarısı o ülkede paniğe neden oldu! 'Sınıra 11 bin asker göndereceğiz'
    Erdoğan'ın 'kapıları açabiliriz' uyarısı o ülkede paniğe neden oldu! 'Sınıra 11 bin asker göndereceğiz'
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından dikkat çeken çıkış: CHP'li o belediyeye kayyım atansın
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından dikkat çeken çıkış: CHP'li o belediyeye kayyım atansın
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Rusya gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında
    Rusya gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...