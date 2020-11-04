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Aktüel Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
Aktüel

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Görüntülerde binanın deprem sonrası çökmesi ve çevredeki vatandaşların kaçışı yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:35:12 -
Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde en fazla can kaybı yaşanan binalardan olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılış anının, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'de yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası, 30 Ekim'deki yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasını kaydetti.

Görüntülerde deprem sırasında bina ve ağaçların sallanması, vatandaşların panik ve şaşkınlığı ile apartmanın bir anda çökmesi yer alıyor.

Binanın yıkılmasıyla çevrede oluşan yoğun toz bulutu ve panik yaşayan vatandaşların kaçısı da görüntülere yansıyor.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının yoğunlukla devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'nda çalışmalar bu sabah sona ermişti.

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