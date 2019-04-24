0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ritim bozukluğu nedir? Ritim bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Kalp atışının farklı zamanlarda ve düzensiz bir şekilde atmasıyla gerçekleşen ve her yaşta görülebilen bir hastalık olan ritim bozukluğu, hayat kalitesini düşürmekte felç ve ani ölümlere sebep olabilmektedir. Kalp krizi geçirmiş olanlarda ritim bozukluğunun daha sık görülebileceği belirtilirken kişinin sosyal ve kişisel hayatını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Peki ritim bozukluğu nedir? Sebepleri nelerdir?Nasıl teşhis edilir? Prof. Dr. Ali Serdar Fak sizler için en yararlı bilgileri paylaştı. İşte ayrıntılar...

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:36
Ritim bozukluğu nedir? Ritim bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Kalp atışının farklı zamanlarda ve düzensiz bir şekilde atmasıyla gerçekleşen ve her yaşta görülebilen bir hastalık olan ritim bozukluğu, hayat kalitesini düşürmekte felç ve ani ölümlere sebep olabilmektedir. Kalp krizi geçirmiş olanlarda ritim bozukluğunun daha sık görülebileceği belirtilirken kişinin sosyal ve kişisel hayatını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Peki ritim bozukluğu nedir? Sebepleri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? Prof. Dr. Ali Serdar Fak sizler için en yararlı bilgileri paylaştı. İşte ayrıntılar...

Düzensiz kalp atımları ve duraksama hissine dikkat!

Prof. Dr. Ali Serdar Fak, hipertansiyon, kalp yetersizliği ve kalp krizi geçirmiş olan hastalarda kalpte ritim bozukluklarının artabileceğini, hatta felç ve ani ölüm riskinin de olabileceğini belirtti. Kalp atımlarının hasta tarafından hissedilmesi durumu olarak tanımlanan çarpıntının çok çeşitli sebepleri olduğunu söyleyen Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Serdar Fak, çarpıntının heyecan, efor ve stresle hissedilebileceğini söyledi.
Kalp ritim bozukluklarının kalp yetersizliğine, inmeye ve ölüme neden Obezite, sigara ve aşırı alkol kullanımı kalp ritim bozukluğunun en sık karşılaşılan nedenlerinden biri

Geçici veya sürekli çarpıntılarla kendini belli eder

Kalpte görülen ritim bozukluklarının( aritmilerin ) çarpıntıya neden olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Fak, “Aritmiler, sürekli veya geçici olabilir. Kalbin aniden ve sebepsiz yere hızlanması, düzensiz kalp atımları veya duraklama hissi önemli ritim bozukluğunun işaretleri olabilir. Hipertansiyon, kalp yetersizliği olan ve kalp krizi geçirmiş hastalarda rastlanan aritmiler önemlidir ve kalp yetersizliğini daha da artırabilir; hatta felç veya ani ölüm riskine işaret edebilir” diye konuştu.

Bazı aritmiler ciddi sorunlara yol açar

Bazı aritmilerde kalpte duraklamaların olabileceğini, bu sırada kişinin fenalık hissi ve bayılma yaşayabileceğini söyleyen Prof. Dr. Fak, sözlerine şöyle devam etti:
“Bazı aritmiler sırasında da kalp içinde oluşan pıhtılar beyin damarlarına giderek tıkanmaya ve felce sebep olabilir. Bazı aritmilerde ani ölümlere sebep olabilir. Kalp krizi geçirmiş ve kalp yetersizliği olanların veya ailesinde bayılma, erken yaşta veya ani ölümler bulunanların bu tür hayati aritmiler ile daha sık karşılaşırlar. Bu nedenle çarpıntı şikâyeti olup, risk altında olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Uygun tedavi riski önler

Ayrıntılı bir muayene, Elektrokardiyografi (EKG) ve gereken kişilerde 24 saatlik EKG ritim kaydı yapılarak riskli durumların saptanabildiğini belirten Prof. Dr. Fak, “Risk altındaki kişilerde aritmilerin zamanında fark edilmesiyle ve uygun şekilde tedavi edilmesiyle bu hayati risklerin önlenmesi mümkün olur.

Tedavi süreci nasıldır?

Tedavi aritminin çeşidine göre planlanır. Bazı aritmilerde ilaç tedavisi yeterli olurken, bazı aritmilerde aritmiye sebep olan kalp dokusu kateterle yakılabilir. Kalbin durakladığı ve bayılmayla seyreden aritmilerde kalp pili takılması gerekir; ani ölüm tehlikesi taşıyan aritmilerde ise hastaya otomatik elektroşok cihazı takılması en güvenli tedavi yöntemidir” diye konuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:36
  1. ritim bozukluğu
  2. Kalpte ritim bozukluğu
  3. Kalpte ritim bozukluğunun belirtileri
  4. Kalp ritim bozukluğunun belirtileri
  5. ritim bozukluğu tedavisi
  6. ritim bozukluğu belirtileri
  7. Kalp hastalığı
  8. kalp hastalığı tedavisi
  9. Kalp hastalıkları
  10. kalp ritim
  11. kalp ritimlerinde düzensizlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    1. İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    2. Sudan'da Hristiyan okullarında hafta..
    3. Vali Bilmez, yaralı askerleri ziyaret..
    4. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    5. Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT..
    6. Batman’da bankacı kadın başından..
    7. Tarçın nasıl kullanılmalı? Tarçın..
    8. PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!
    9. Motosikletin altında kalan sürücü öldü
    10. Sri Lanka'daki saldırıların ardından..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019
    12. Manchester derbisi City'nin
    13. Brezilya'nın tutuklu eski devlet..
    14. Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve..
    15. "Samimi gayretleri değişik yerlere..
    16. İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
    17. Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
    18. Anadolu Efes, Barcelona’yı deplasmanda..
    19. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    20. Bordan yeni bir madde üretildi!..
    21. Fas'ta açlık grevindeki mahkumların..
    22. Kapatılan özel okul için kayyum talebi
    23. ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno..
    24. Trump'ın, Hafter'in Trablus..
    25. Yeşil reçeteli ilaç satan 2 kişi..
    26. Yılmaz Vural'dan 'Fenerbahçe' itirafı:..
    27. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    28. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    29. New York polisi Müslümanların..
    30. MRO uydusu Mars'taki Cerberus Fossae..
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...