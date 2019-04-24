Ritim bozukluğu nedir? Ritim bozukluğunun sebepleri nelerdir?

Kalp atışının farklı zamanlarda ve düzensiz bir şekilde atmasıyla gerçekleşen ve her yaşta görülebilen bir hastalık olan ritim bozukluğu, hayat kalitesini düşürmekte felç ve ani ölümlere sebep olabilmektedir. Kalp krizi geçirmiş olanlarda ritim bozukluğunun daha sık görülebileceği belirtilirken kişinin sosyal ve kişisel hayatını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Peki ritim bozukluğu nedir? Sebepleri nelerdir? Nasıl teşhis edilir? Prof. Dr. Ali Serdar Fak sizler için en yararlı bilgileri paylaştı. İşte ayrıntılar...

Düzensiz kalp atımları ve duraksama hissine dikkat!

Prof. Dr. Ali Serdar Fak, hipertansiyon, kalp yetersizliği ve kalp krizi geçirmiş olan hastalarda kalpte ritim bozukluklarının artabileceğini, hatta felç ve ani ölüm riskinin de olabileceğini belirtti. Kalp atımlarının hasta tarafından hissedilmesi durumu olarak tanımlanan çarpıntının çok çeşitli sebepleri olduğunu söyleyen Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Serdar Fak, çarpıntının heyecan, efor ve stresle hissedilebileceğini söyledi.

Kalp ritim bozukluklarının kalp yetersizliğine, inmeye ve ölüme neden Obezite, sigara ve aşırı alkol kullanımı kalp ritim bozukluğunun en sık karşılaşılan nedenlerinden biri

Geçici veya sürekli çarpıntılarla kendini belli eder

Kalpte görülen ritim bozukluklarının( aritmilerin ) çarpıntıya neden olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Fak, “Aritmiler, sürekli veya geçici olabilir. Kalbin aniden ve sebepsiz yere hızlanması, düzensiz kalp atımları veya duraklama hissi önemli ritim bozukluğunun işaretleri olabilir. Hipertansiyon, kalp yetersizliği olan ve kalp krizi geçirmiş hastalarda rastlanan aritmiler önemlidir ve kalp yetersizliğini daha da artırabilir; hatta felç veya ani ölüm riskine işaret edebilir” diye konuştu.

Bazı aritmiler ciddi sorunlara yol açar

Bazı aritmilerde kalpte duraklamaların olabileceğini, bu sırada kişinin fenalık hissi ve bayılma yaşayabileceğini söyleyen Prof. Dr. Fak, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı aritmiler sırasında da kalp içinde oluşan pıhtılar beyin damarlarına giderek tıkanmaya ve felce sebep olabilir. Bazı aritmilerde ani ölümlere sebep olabilir. Kalp krizi geçirmiş ve kalp yetersizliği olanların veya ailesinde bayılma, erken yaşta veya ani ölümler bulunanların bu tür hayati aritmiler ile daha sık karşılaşırlar. Bu nedenle çarpıntı şikâyeti olup, risk altında olanların daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Uygun tedavi riski önler

Ayrıntılı bir muayene, Elektrokardiyografi (EKG) ve gereken kişilerde 24 saatlik EKG ritim kaydı yapılarak riskli durumların saptanabildiğini belirten Prof. Dr. Fak, “Risk altındaki kişilerde aritmilerin zamanında fark edilmesiyle ve uygun şekilde tedavi edilmesiyle bu hayati risklerin önlenmesi mümkün olur.

Tedavi süreci nasıldır?

Tedavi aritminin çeşidine göre planlanır. Bazı aritmilerde ilaç tedavisi yeterli olurken, bazı aritmilerde aritmiye sebep olan kalp dokusu kateterle yakılabilir. Kalbin durakladığı ve bayılmayla seyreden aritmilerde kalp pili takılması gerekir; ani ölüm tehlikesi taşıyan aritmilerde ise hastaya otomatik elektroşok cihazı takılması en güvenli tedavi yöntemidir” diye konuştu.