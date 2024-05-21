Risale-i Nur'dan 4 eser Hintçe'ye çevrildi

Vakfın Fatih'teki merkezinde düzenlenen "Risale-i Nur'lar Hind Dilinde" tanıtım programına, İİKV Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yüce, Hindistan Beyt-ül Hikmet Vakfı Başkanı Muhammed Envar Han, vakıf mensupları, Hindistanlı alimler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İİKV Mütevelli Heyeti Başkanı Yüce, vakfın kurulduğu günden bugüne Kur'an-ı Kerim ve iman hakikatlerinin tüm dünyaya neşredilmesi, muhtaçlara ulaştırılması, uluslararası akademik faaliyetlerle, sempozyumlarla, toplantılarla bunların duyurulması noktasında gayretler sarf ettiğini söyledi.

Yüce, şunları kaydetti:

"Afrika'nın en uzak köşelerindeki eğitim kurumlarından Körfez ülkelerine kadar İslam coğrafyasının çeşitli yerlerinden çok kıymetli hocalarımız, misafirlerimiz geliyorlar. Aslında ortak söyledikleri bir şey var, 'Bir şey olacaksa eğer Türkiye'den olacak. Biz de sizi takip edeceğiz.' diyorlar. Bu çok çok büyük bir servet, çok büyük bir hazine. Yani içinde bulunduğumuz bu topraklar, bu aziz millet, buradaki Müslüman kardeşlerimiz bütün İslam coğrafyalarında, her yerde, neredeyse 2 milyara yakın Müslüman'ın umudu ve ümidi olarak burada ayakta durmaya ve onlara umut olmaya çalışıyoruz. 1000 yıldır İslam'a bayraktarlık yapmış olan bu aziz millet, bundan sonra da aynı vazifeyi inşallah devam ettirecek çünkü dışarıdan bize öyle bakıyorlar, öyle görüyorlar."

Bediüzzaman Said Nursi'nin, İslam dünyasının 3 büyük düşmanı olarak cehalet, zaruret ve ihtilafı sıraladığını aktaran Yüce, bunların birbiriyle ilişkisine ve bu hususta eğitimin önemine dikkati çekti.

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Yüce, Risale-i Nur eserlerinin Hintçeye çevrilmesi sürecine değinerek, "Bu eserlerden bir tanesini alıp okuyan bir gencin kalbine bir iman ateşi düştüğü zaman düşünebiliyor musunuz bu ne kadar büyük bir servet. Hadis-i Şerif'te Hazreti Peygamber'in buyurduğu, yerin üstündeki ve altındaki, üzerinde güneşin doğup battığı her şeyden daha kıymetli olan imana sahip olacak. Bundan daha büyük bir şeref, daha büyük bir saadet herhalde olamaz." diye konuştu.

Hindistan Beyt-ül Hikmet Vakfı Başkanı Muhammed Envar Han da Risale-i Nur eserleriyle nasıl tanıştığını anlatarak, vakıfla kurdukları işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hintçe Risale-i Nur'dan bir sayfanın işlendiği program, soru-cevabın ardından son buldu.

Vakıf, farklı dillerde basımı olsa dahi dünyanın en çok konuşulan dillerinden Hintçeye çevrilmemiş Risale-i Nur'un diğer eserleri için çalışmalarına devam edecek.