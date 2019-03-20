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Ringin şampiyonları GSİM’deydi

Erzurum Palandöken Gençlik Spor Kulübünün Türkiye şampiyonu boksörü İbrahim Otcu ile üçüncü olan M.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:03
Ringin şampiyonları GSİM’deydi

Erzurum Palandöken Gençlik Spor Kulübünün Türkiye şampiyonu boksörü İbrahim Otcu ile üçüncü olan M. Emin Genişel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.


Türkiye Boks Federasyonu tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesindeYapılan Yıldızlar Türkiye Boks Şampiyonasında54 kiloda birinci olarak Türkiye Şampiyonluğunu kazanan İbrahim Otcu ile 63 kiloda bronz madalya kazanan M. Emin Genişel elde ettikleri dereceleri antrenörleri Gürkan Sönmez ile Erol Çavuşoğlu’nu gururlandırdı.


İki başarılı boksör, Antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti. Taşkesenligil, Genç Milli Boks Takımı Baş Antrenörü Gürkan Sönmez ile antrenör Erol Çavuşoğlu nezaretinde Türkiye Şampiyonasında tarih yazan İbrahim Otcu ile M. Emin Genişel’i başarılarından ötürü kutladı. Bundan sonra Erzurumlu boksörlerin daha büyük zaferlere ve başarılara imza atacağını belirten Taşkesenligil,AK Parti Palandöken Belediye Başkan adayı olan Muhammet Sunar ile kontenjandan Belediyesi Meclis Üyeliğine aday gösterilen Gürkan Sönmez’e de 31 Mart Yerel seçimleri öncesinde başarı dileklerini iletti.


Taşkesenligil, Köksal Kaçmaz’ın başkanlığını yaptığı Palandöken Gençlik Spor Kulübünün iki boksörünün Türkiye Şampiyonası’nda birincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkmasının gurur vesilesi olduğunu belirterek, boksörlerden bundan böyle Avrupa ve Dünya şampiyonluğunu beklediğini söyledi. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, ziyarette başarılı boksörleri ödüllendirdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:03
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