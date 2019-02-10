Rıdvan Dilmen'den bomba iddia! 'Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu...'

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceği iddialarını da yorumlayan Dilmen, "Mart ayında Şenol Güneş Milli Takım'a giderse bunun yanlış olduğunu düşünmüyorum... Ligin bitimine doğru belki çok tartışmaya açık olacaktır. Bugün de kazanırsa zirve yarışına ortak oluyor" diye konuştu.

Lucescu iddiası!

Şenol Güneş'in ayrılması durumunda Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesini beklediği Dilmen, "Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılması durumunda yeni teknik direktör hazırdır. Bir duyumum yok ama Mircea Lucescu olursa şaşırmam." açıklamasını yaptı.