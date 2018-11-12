Rıdvan Dilmen'den acı tespit!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler taraftarlarının da büyük desteği ile Akdeniz temsilcisini 2-0'lık skorla yendi. Bu sonuçla ligde Fenerbahçe 6 maç sonra galibiyet ile sahadan ayrılarak rahat bir nefes aldı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''ÇALIM ATAR ASİST YAPAR''

Valbuena ile ilgili görüşlerimi ligin 5. hafta söylemiştim. Darmadağın oynanan oyunda oynamadığı için kahroluyordur demiştim. Bu anlamda oynayacaksanız Valbuena ile oynayacaksınız. Hiç olmazsa pas atar, çalım atar, asist yapar.

''ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLAMAZ''

Şampiyonluk yarışında olmaz Fenerbahçe. Trabzon maçını kazansa da olmaz. İlk dörde girer ama. Koeman ile ilgil düşüncelerimiz de pozitif. Özellikle Galatasaray maçından sonra atılan goller hatta. İlk 46 dakika boyunca hiç pozisyon yok. Bu önemli bir artı. Kendi adına da 2 gol attın ve 2 net pozisyonun var. Bunun en önemlisi taraftarların maça gelmesi. Rahat 30 bin taraftar vardır.

''BASİT OYNUYORLAR''

Koeman ayrıca 4-4-2 altında 4-2-4 oynatıyor fakat bu kadar riske rağmen Fenerbahçe'nin yaptığı doğru bir şey var. Eforlu oyunda çok basit oynayarak, set oynayarak gelmeye çalışıyor. İş bitirici Valbuena'yla da etkili olmaya çalışıyor. Çift forvet olunca rakip defans oyuncuları adam paylaşımında zorlanıyorlar.

''B PLANINI GÖRMEK LAZIM''

Fenerbahçe'nin Koeman ile ilgili B planını görmediğimiz için yorum yapmamız doğru olmaz. Şu an iyi gidiyor. Bugün de ilk yarı itibariyle 2-0 önde. Maç bitti mi? Bitmedi. 2-0 skorlardan nefret ederim. 2-0 ancak 90'da atarsan fişi çekmiş oluyorsun. Ama golü yerseniz bu kez panik başlar. Bir B planını görmem lazım Koeman'ın.

''HARUN KRİTİK TOPLAR ÇIKARDI''

Fenerbahçe 6 maç sonra kazandı. Toplam 94 dakika oynandı maç. Belki de bu yıl en az uzatılan maçlardan biri. Hakemin rahat olduğu bir maç. Kazanan Fenerbahçe memnun. Tempolu bir maç oynandı. Fenerbahçe'nin burada kontrollü hücumu vardı. 4 forvet oynamasına rağmen kontrollü hücum edildi. Bir ama vardı ilk yarıda, 2. yarı ortaya çıktı. Harun'un kurtardığı pozisyonlar var. Özellikle ikinci yarıda kritik toplar çıkardı. Biri karşı karşıya. 2-1 olsa oyunun şekli değişecek. Alanyaspor dönen topları almaya başladı. Bobo oyuna girdi. Bu süreçte oyuna Alanyaspor hükmetti. Bobo'nun oyuna girmesiyle Alanyaspor oyunu verdi.

''DOST ACI SÖYLER''

Fenerbahçe taraftar desteğiyle maç kazanıyor ama herkes Alanyaspor değil. Dost acı söyler. 4-2-4 ile sezon bitmez. Teknik direktör yorumlarına çok dikkat etmeliyiz. Yanlış bir karar, doğru sonuç çıkarabilir. Doğru yaparsınız, yanlış bitebilir. O zaman bizler de ona göre yorum yapabiliriz.

''HOCAYLA DVAM EDİLECKTİR''

Bundan sonra ne olur? Bilemiyoruz tabii. 11 Kasım'dan sonra hocayla devam edilecektir. Ali Koç, basın toplantısında sezon sonuna kadar Cocu'yla devam edeceğiz demişti. Ama olağanüstü olmazsa demişti. Koeman için de aynı şey geçerli bence. Ekonomik durum var. Koeman sınıfı geçti demek için daha sert, mesela Trabzonspor maçını görmemiz lazım. Onlar da orta sahasız oynuyor ama git-gelli maçta bir anda çok farklı bir skor ortaya çıkabilir.

''HERKES ALANYA DEĞİLDİR''

4-4-2 oynamak kolay değildir günümüz futbolunda. Allah'tan yetenekli olmamasına rağmen Frey var. İçeriye sıkmayan Ayew ve Valbuena'yla, geriye hemen hemen dönmeye Slimani ile, zayıf vücutlu Eljif'le, İsmail'le falan... Başarılı olma şansınız çok azdır. Ama sonuçta taraftar işi sahipleniyor... Bu taraftar desteğiyle 2 tane 2-0 maç kazandın... Yarın deplasmanda ne olur? Dost acı söyler diye 2. haftada söylemiştim, yine söyleyeyim böyle sezon bitmez 4-2-4'le. Herkes Alanya değildir. 50 pas fazla yapmıştır belki rakip. 23 orta yapmış Alanya. İyi yaparlarsa skor böyle olmaz.