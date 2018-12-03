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Rıdvan Dilmen yeni hocayı açıkladı: Devre arasına kalmadan...

2-2 berabere biten Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına geçeceğini iddia etti.

03 Aralık 2018 Pazartesi 23:12
Rıdvan Dilmen yeni hocayı açıkladı: Devre arasına kalmadan...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen taraftarın ısrarla takımın başına gelmesini istediği Ersun Yanal ile ilgili, "Ersun Yanal'ın devre arasına kalmadan Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum." dedi.

Dilmen'in yorumları şu şekilde;

"Koskoca Fenerbahçe'nin 14 hafta sonunda 27 puan kaybetmesi olağanüstü bir olaydır. Fenerbahçe geride kalan maçların hepsini kazansa, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'dan 1 puan eksik alıyor, geçen sezonki Fenerbahçe'den 2 puan fazla alıyor."

"Ben büyük takımda da oynadım, anadolu takımında da oynadım. Büyük takımlara 7-8 tane ofsayttan gol veriliyordu eskiden. Anadolu takımlarının penaltıları verilmiyordu. Ben Anadolu takımından oynarken penaltım verilmiyordu. VAR'dan sonra bu değişti."

"Penaltı tekrarlanmalıydı. İhlali yapanlar sadece Kasımpaşalı'lar değildi."

"Ersun Yanal mevcut yaralara iyi bir pansuman olur"

"Sayın Ali Koç, 'Ersun Yanal'ı getirirsem taraftarın istediğini yapmış olurum' gibi bir psikolojide davranmamalı. Ersun Yanal mevcut yaralara iyi bir pansuman olur. Ancak bence Fenerbahçe Conte tarzı bir teknik adamla yoluna devam etmelidir. 'Yeniden yapılanma' bunu gerektirir."

"Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum"

"Ersun Yanal'ın devre arasına kalmadan Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum."

"Günümüz futbolunda 4-2-3-1 sistemi Valbuena ve Barış tarzı, yardımcı hakem gibi çizgiden koşan oyuncularla oynayanmaz. Bu tip oyuncular ancak 4-3-3 dizilişinde faydalı olabilir. Oyuncular istiyor, mücadele ediyorlar ama sistem doğru olmayınca onlara da yapacak bir şey kalmıyor."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 23:12
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Ali Koç
  4. Rıdvan Dilmen

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