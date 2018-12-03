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Rıdvan Dilmen: VAR olmasaydı, Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR kararlarının doğru olduğunu vurguladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:24
Rıdvan Dilmen: VAR olmasaydı, Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı...

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Galatasaray maçını yorumladı.

"UEFA dinlendirirdi''

"Galatasaray bütün olumsuzluklara rağmen bu kadroyla sahada kalmaya çalıştı. VAR'a gelelim. Cüneyt Çakır hafta içi İnter–Tottenham maçını yönetti. Bugün o maç Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı, yahut Beşiktaş–Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi maçı olsaydı muhtemelen UEFA dinlendirirdi Cüneyt hocayı. VAR olmasaydı, Cüneyt Çakır'a kalsaydı maçı 1-0 Galatasaray kazanacaktı."

"Bana göre VAR’ın verdiği kararların tamamı doğruydu. VAR olmasa bambaşka işlerle karşılaşacaktık. Beşiktaş’ta Ljajic’in dışında Eren’in dışında penaltıyı da gören olmadı. Vida’nın bir pozisyonu var. Hakemde orada yalandan gitti baktı. Pozisyon yakın çünkü. Kurala göre doğru. Onyekuru elle oynadı mı oynamadı mı? Ondan önce müdahale var mı ben göremedim."

"VAR’A itibar edilmeyen tek ülke Türkiye''

"VAR olmasaydı biz ne konuşacaktık. Eren penaltı yapmış, Onyekuru eliyle almış. Bunu konuşacaktık. Eren'in pozisyonu VAR'da görülmeyebilir. Ama kafada kalmayacak. Her hafta MHK sessizliğini koruyacak doğru bildiğini yapacak. Allah’tan başkada kimseye hesap vermeyecek. VAR’a itibar edilmeyen tek ülke bizizdir herhalde."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:24
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray
  4. Cüneyt Çakır
  5. Süper Lig
  6. VAR sistemi

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