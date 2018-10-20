Rıdvan Dilmen: Muslera yıllardır duran toptan gol yiyor, bu sefer...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 1-1 berabere sonuçlanan Galatasaray Bursaspor maçını NTV ekranlarında yorumladı.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Fatih hoca şapkadan çıkacak hayvan kalmadı demişti ya, öyle yine gerçekten. Muslera yıllardır duran toptan gol yiyor, bu sefer arkaya bir adam koymuş, çizgiden çıkardı."

''Dua edelim ki çıkan oyuncular risk almamak adına çıkmıştır''

"Galatasaray'da 3 oyuncu adele sakatlığı nedeniyle çıktı. Yorgunluk oldu demek ki, bir sıkıntı oldu. Dua edelim ki çıkan oyuncular risk al"Pişmiş tavuğun başına gelmez derler ya''

"Pişmiş tavuğun başına gelmez derler ya, hakikaten o durumda Fatih Terim. 2. yarıda minimum 49 dakikalık bir müsabaka var, Bursaspor da hücum oynamaya çalışan bir takım. Aybaba rakip takım eksik oynuyor düşüncesiyle açılırsa, cezayı G.Saray kesebilir."

"Garry Rodrigues'in araya bir son vermesi lazım, bir tutukluğu var. İnşallah Schalke maçında buna son verir."

''Daha deneyim kazanması lazım''

"Ozan Kabak'ın daha Galatasaray'da yapacağı işler var, daha deneyim kazanması lazım. Bugün 2 kritik hata yaptı, bunlar öğrenilebilecek hatalar."

''Eren Derdiyok...''

"Önemli oyuncu Eren Derdiyok'tur. Yedekten giriyor, golünü atıyor. Profesyonellik anlamında önemli bir oyuncudur Eren Derdiyok. Kaybedilen 2 puan olarak gözükse de, kazanılan 1 puan olarak değerlendirmek lazım. Bir yerde takılacaksınız zaten."mamak adına çıkmıştır ki, Schalke maçına yetişir. Yenerse gruptan çıkma şansı çok artar çünkü."