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Rıdvan Dilmen: Koskoca Fenerbahçe 9 haftada 6 gol atmış...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlik sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 01:48
Rıdvan Dilmen: Koskoca Fenerbahçe 9 haftada 6 gol atmış...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk olurken karşılaşmanın karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 9 hafta sonunda 9 puan toplayabilen ve 15. sırada bulunan Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ederken, Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı yorumlayan Dilmen, "Fenerbahçe çubuklusu bu oyun olamaz, o-la-maz!" diye konuştu.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Bir Fenerbahçeli olarak, bu Fenerbahçe'yi yorumlamak gerçekten zor. Sürpriz bir Cocu kadrosu, Hasan Ali ile İsmail'in birlikte olması sürpriz bir karardır. Oyunda pozisyon var mı? Yok. Rahat oyun var mı iki takım adına? Var. Acayip bir pres falan yok. Kora kor oynanan bir mücadele değil, pası rahat yaptıran iki takım var sahada."

"Gol atan galip olacak gibi oynanıyor. Bir tanesi 9, bir tanesi 8 puanlı takımın mücadelesi, dilim de varmıyor, vasat bir maç oluyor. Kora kor, lider puan kaybetmiş, arkadaşlar bugün çıkalım oynayalım falan denmiyor."

"Fenerbahçe'de bir tane yıldız oyuncu gösterin bana. Gerekirse Valbuena'yı al ve kaybet. İsmail'i ön oyuncuyu oynatabilirsin ama solda giden oyuncu olarak değerlendirmemek lazım."

'Bu oyun olamaz, o-la-maz!'

"9 hafta olmuş, Fenerbahçe'nin attığı gol sayısı 6, averajı -4. Koskoca Fenerbahçe, 9 haftada 6 gol atmışssın. 3'lü oynuyor olmuyor, 4'lü oynuyor olmuyor, 5'li oynuyor olmuyor. Hemen hemen oynamayan oyuncu da kalmadı. 9. hafta sonunda, Rize Konya'yı yenerse Fenerbahçe 16. oluyor. "Fenerbahçe çubuklusu bu oyun olamaz, o-la-maz!"

'İlk 5'e girebilir demek de üzücüdür'

"Fenerbahçe'nin bu kadrosu, ilk 5'e girebilecek bir kadrodur. Bir Fenerbahçeli için, Fenerbahçe ilk 5'e girebilir demek de üzücüdür."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 01:48
  1. Rize
  2. Konya
  3. Rıdvan Dilmen
  4. Fenerbahçe
  5. Sivasspor
  6. Süper Lig

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