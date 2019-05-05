Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...

Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.

"Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...''

"Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse bütün o yaşanan sıkıntılar bir anda unutulabilir. Böyle olursa şaşırmam. Onun dışında Fenerbahçe bu sezon en iyi deplasman futbolunu oynadığı maçı kazandı. Atak ve hücumda sayısız pozisyon bularak oynadıkları bir maçı kazandılar."

Puan tahmini

Ersun Yanal, ikinci yarı lider oluruz diye düşünüyordu ama ben Fenerbahçe 29-32 puan bandında alabilir diyordum. Bundan sonra kazanırsa 30'u tutturmuş olacak. 44-46 ile sezonu bitireceğini tahmin ediyorum. Bu da ilk 6 sıraya yeter mi bilmiyorum.