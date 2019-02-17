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Rıdvan Dilmen çıldırdı: Futbolu katlettiler

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk yarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "VAR olmasa görmedi deriz. Hangisi daha iyi şimdi? Burada kasıt arıyoruz, orada en azından kasıt aramazsın. Dünkü Serkan Çınar, bugünkü Halil Umut Meler, hiçbirinize maç vermem. VAR'ın başındakiler futbolu katletti" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 20:49
Rıdvan Dilmen çıldırdı: Futbolu katlettiler

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Kasımpaşa'nın Galatasaray'ı kendi sahasında ağırladığı mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi.

Süper Lig'de 22. hafta maçında Fatih Terimli Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi ve futbol gündemini değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Kasımpaşa'nın bu maçtan önce 4 lig, 1 kupa maçında 5 maçtır kaybettiğini görüyoruz. En son Beşiktaş'ı yendiler."

"Muslera gibi bir kaleci, frikikte barajın yanına gelen Kasımpaşalı oyuncuyu anlayıp, yanına gelen 2 Galatasaraylı oyuncu için 'gidin, orada beklemeyin' diyecek. Onu anlayacak."

"Galatasaray 1-0'dan sonra hem 2-1'e getirdi hem de 4-1'e getirebilirdi. Galatasaray maça kötü başlamasına rağmen oyunun tek hakimi oldu."

"Dün Skrtel'in pozisyonunda Aydınus'u çağıramadı VAR, bugün de Diagne'nin pozisyonunda oyuncunun burnu kanadı, bu pozisyon net kırmızı kart. Niye Ali Palabıyık'ı çağırmadın Halil Umut Meler kardeşim? Gördüğünü veremiyorsun sen. Veysel yapsa, hemen çağırırdın."

'Güvenmiyorum'

"Her hafta VAR hakemi konuşmaya başladık. Vallahi, billahi ben bunlara halı sahada maç yönettirmem. Güvenmiyorum, hiçbirinize güvenmiyorum!"

"VAR olmasa görmedi deriz. Hangisi daha iyi şimdi? Burada kasıt arıyoruz, orada en azından kasıt aramazsın. Dünkü Serkan Çınar, bugünkü Halil Umut Meler, hiçbirinize maç vermem. VAR'ın başındakiler futbolu katletti."

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:49
  1. Aydın
  2. Rıdvan Dilmen

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