Rıdvan Dilmen açıkladı: Yeni TFF Başkanı... Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen,Yıldırım Demirören'in ardından TFF Başkanlığına düşünülen ismi açıkladı

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirirken, Yıldırım Demirören'in ardından TFF Başkanlığına geleceğini duyduğu ismi de paylaştı. 'Hayırlısı olsun' Dilmen TFF Başkanlığıyle ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor. Sanırım yönetimdeki arkadaşlar böyle bir karar aldı. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

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