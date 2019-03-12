Rıdvan Dilmen açıkladı: Yeni TFF Başkanı...
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen,Yıldırım Demirören'in ardından TFF Başkanlığına düşünülen ismi açıkladı12 Mart 2019 Salı 00:40
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirirken, Yıldırım Demirören'in ardından TFF Başkanlığına geleceğini duyduğu ismi de paylaştı.
'Hayırlısı olsun'
Dilmen TFF Başkanlığıyle ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor. Sanırım yönetimdeki arkadaşlar böyle bir karar aldı. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.
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