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Rıdvan Dilmen, Abdülkadir Ömür'e yapılan dev teklifi duyurdu!

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için yapılan dev teklifi açıkladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:30
Rıdvan Dilmen, Abdülkadir Ömür'e yapılan dev teklifi duyurdu!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası transfer konusunda önemli açıklamalarda bulunarak Abdülkadir Ömür için yapılan dev teklifi açıkladı.

20 MİLYON EURO VERDİLER

"Yusuf Yazıcı’dan ciddi bir bonservis alındı ama Trabzonspor bildiğim kadarıyla Monaco, Abdülkadir Ömür için 20 milyon euro teklif etti." açıklamasında bulundu.

Fransız kulübü Monaco'nun Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için yapılan teklifi 22 milyon euroya kadar çıkardığını da ifade eden Dilmen, "Buna rağmen başkan vermedi. Bugün Türkiye'de 22 milyon €yu gördüğü an oyuncuyu vermeyecek bir babayiğit yok." dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:30
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Abdülkadir Ömür
  3. Trabzonspor

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